Ööpäevaga lisandus 60 koroonaviirusega nakatunut. Viljandimaal uusi nakatunuid ei leitud.

25 positiivse tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht, neist 22 positiivse proovi andnud inimest on Sloveenia naiste jalgpallikoondise liikmed.

Koondis saabus Tallinnasse, et pidada 27. oktoobril Euroopa meistrivõistluste valiksarja kohtumine Eestiga. Mäng jääb ära, edasise suhtes teeb otsuse UEFA. Sloveenia koondis naaseb tšarterlennuga kodumaale ja viibib seni hotellis isolatsioonis.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 41,16.

25. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 29 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel neist on kolm. Koju saadeti üks inimene, uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati üks. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.Tänaseks on haiglates lõpetatud 535 COVID-19 haigusjuhtumit 521 inimesega.

25. oktoobri seisuga on tervenenud 3547 inimest. Neist 2541 inimese (73,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 916 inimese puhul (26,5%) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.