On nad ju vanast ajast juba tuntud selle poolest, et tahavad naabrimehest üle olla. Ehkki ühest küljest tundub see tühja uhkuse tagaajamisena, aitas väike võistlusmoment kaasa ka sellele, et jõukaks saanud taluperemehed saatsid oma poegi kõrgemasse kooli ning panid sellega aluse Eesti haritlaskonnale ja kaudselt omariikluselegi. Kui ei püri, siis edasi ei jõua.