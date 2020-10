«Kolm kohtumist viie päeva jooksul on päris karm kalender, kuid tuleb mõista praeguseid olusid, kus kalender muutub pidevalt. Meiesuguse amatöörtiimi jaoks pole see liiga keeruline, aga siiski on raske treenida ja valmistuda, kui ei tea, millal ja kellega mängud tulevad,» ütles Viljandi HC peatreener Marko Koks.