Vaha vägitegudest on juba piisavalt kirjutatud, nendel pole enam mõtet pikemalt peatuda. Huvitav on aga näha järjekordset näidet sellest, et asjad hakkavad liikuma alles siis, kui meedia on kõrvu kikitama ja kaevama asunud. Seega on esimene küsimus see, kui palju teisi menetlust väärivaid juhtumeid on põhjendamatult lõpetatud ja miks.