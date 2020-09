Tingimisi karistus peaks olema ennetav ja suunav meede, millel on omad väga karmid tingimused, see pole lihtsalt näpuviibutus. Eesmärk on inimesele anda viimane võimalus seaduskuulekale rajale astuda ning suunata ta abisaamise võimaluste juurde. Meie eesmärk ühiskonnana pole ju vanglaid üle rahvastada ning hukkamõistvalt ja üleolevalt nonde asutuste müüre silmitseda, vaid tagada, et alkoholi ja muude pahedega kimpus olevad inimesed ravi ja abi saaksid. Istuks ainult kainena autorooli, hoiaks näpud võõrast varast ja keelatud ainetest ­eemal, ei oleks vägivaldsed ning käiks korralikult tööl, teraapias ja panustaks oma võimete kohaselt ühiskonda.