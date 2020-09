Ööpäevaga lisandus 57 nakatunut

Harjumaale (30 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 37 haigestunust neli on varasemate haigete lähikontaktsed ning kaheksa on Ida-Tallinna keskhaigla töötajad. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel täpsustamisel. Perioodil 21.-22. september lisandunud haigusjuhtudest ühel juhul oli nakkus sisse toodud Poolast, seitse olid varasemate haigestunute kontaktsed ning kaks juhtumit olid seotud Ida-Tallinna keskhaiglaga (üks töötaja ja üks patsient).

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet ja 1912 inimest, kellest 235 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud seitsmest uuest juhtumist kaks on varasemate nakatunute lähikontaktsed, kahel juhul nakatuti töökohas, ühel juhul toodi haigus sisse Venemaalt ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel väljaselgitamisel. Kokku on ida regioonis viis kollet ja jälgimisel on 816 inimest, kellest on haigestunud 149.

Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet: Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reis (üheksa haigestunut) ja matused (11 inimest). Jälgimisel on 206 inimest, kellest 32 on haigestunud.

Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 113 inimest, kellest 11 on haigestunud.

Terviseamet tuletab meelde, et haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel.

Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida. Kindlasti võiksid üritustel osalejad oma telefoni paigaldada koroonaäpi HOIA, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada.

Koroonaviirusega vajab haiglaravi 26 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti kaheksa inimest ning üks patsient viidi Ida-Viru keskhaiglast üle teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati neli.