Homme võistlevad linnastaadionil eriolümplased

Esimest korda kestavad Eriolümpia kergejõustikuvõistlused kahel päeval. "Pikalt planeeritud ja lõpuks toimuvad võistlused toovad kokku üle saja sportlase 20 asutusest, et võistelda seitsmel spordialal," ütles peakorraldaja Siret Kruk.

Üritusele on palutud igast Eriolümpia liikmesasutusest kuni kuueliikmeline esindus koos treeneriga. Esimesel päeval kella 12–15.30 peetakse eelvõistlused ja teisel päeval kella 10 alates võisteldakse oma tugevusgruppides, et välja selgitada parimad. Eriolümpia võistluste eripära ongi divisjonides ehk tugevusgruppides võistlemine. See annab hea võimaluse kõigil eduelamus saada.