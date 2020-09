Loodusemees ennustab ilusat sügist ja korralikku talve

"Usun, et nüüd tuleb kuivem periood – loodus sätib ennast sedasi. Aitab juba küll vihmast, sadanud on tänavu ju väga palju. Ilm läheb paremaks, kuivemaks ja üsna soojaks ning head ilma peaks oktoobri keskpaigani jaguma," rääkis Hein.

Kõiki märke, mille järgi ta ennustab, ta välja öelda ei soovinud. Üks neist olevat aga see, et kui mõnel aastal võtab külm lilled ära juba enne 1. septembrit, siis tänavu ei ole 20. septembrini halla olnud.

"Talv enne jaanuari keskpaika ei tule, aga seejärel peaks jaguma külma ja lund. Inimesed on juba talve ära unustanud, nüüd saavad nad seda taas meelde tuletada," kõneles Hein. Üks korraliku talve tulemise märke olnud see, et toomingas õitses tänavu poole vähem kui mullu.