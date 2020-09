"Kitsi mulk koroonat vastu ei võta" ehk Pikalauapidu pakkus taas rõõmu

Keskpäeval mängis pillimees Volli lõõtsa ja laulis rahvalikke laule. Ilm oli ilus ja kõigil meeleolu hea.

"Õunakas. Küpsetasid Pihla ja Piibe. Söö mind", võis lugeda ühe koogi kõrvale pandud sildilt. "Maitske värskelt pressitud õunamahla," pakkus teise laua juures Peedu Põld.

Sealsamas istus rahuloleva näoga Malle Neerot. "See on ääretult tore ettevõtmine. Tänavale on kaetud valgete linadega laud ja tellitud on maitsvad koogid. Minu poolt on korraldajatele suur kummardus ja tänu," lausus ta ning lisas, et niisuguseid istumisi võiks sagedaminigi korraldada. Ise pakkus ta rukkisepikust tehtud võileibu. "Nisu ei ole siin sees grammigi," toonitas ta.

Kalle Lillemets avaldas samuti suurt rõõmu. "Rahvast on meeldivalt palju, näib, et koroonat väga ei peljata. Mulk on ju kitsi, tema koroonat vastu ei võta ega raatsi edasi anda," sõnas ta muigamisi. Ühtlasi kiitis ta linna pakutavat kooki, millel peal jõhvikad.

Perega kohaletulnud muusik Ruslan Trochynskyi ütles, et nii see pidu kui ka Viljandi ise on mõnusad ja kodused. "Elame nüüd Tallinnas Kadriorus, aga Viljandi on endiselt meie südames. Tore, et linnal on julgus sellist ettevõtmist teha ka tänavu."

Kristjan Mändmaa võttis koos kaaslastega üles laulujupi ja hõiskas: "Elagu Viljandi linn!" Tema abikaasa Annika Mändmaa ja Ave Matsin pakkusid tursamaksasalatit ning sooja pannkooki, mille peale käisid jogurt ja moos. Joogiks pakkus Annika Mändmaa kuldrenetimahla. "Meil oli tänavu suurepärane õuna-aasta," märkis ta.

Lapseootel Gea Melin kostitas pidulisi peedist ja õunast tehtud segumahlaga ning nentis, et peet leevendab tõhusalt rauapuudust.

Laua taga võis kuulda ka ingliskeelset juttu. Üks selle kõnelejatest oli Viljandis elav ja töötav jaapanlane Taro Yado, kes leidis, et pikalauapidu on väga vahva. Sama meelt oli viljandlane Tõnis Visnap. "See tore pidu, mis linnarahva kokku toob, võiks jätkuda," lausus ta. Soomlasest viljandlane Henrik Kennää mainis, et Soomes ei ole sellist pidu kusagil.