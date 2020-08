GALERII ⟩ Viljandi gümnaasiumi rahvas kohtus lageda taeva all

"Alustame võimalikult tavapäraselt, aga oleme kehtestanud ohutusennetusreeglid. See puudutab seda, mismoodi majas liigume, mismoodi oma söögipause peame ning kuidas me iga nädal peame olema valmis operatiivselt otsustama, kui palju distantsõpet on vaja teha. Kuidas me koondame info, kui paljud on parasjagu distantsõppel ja kui paljud auditoorses õppetöös. Leppisime just õpetajatega kokku, et hakkame liikuma päev päeva ja nädal nädala haaval ning teeme lihtsalt kõike nii hästi kui võimalik," rääkis Matsin