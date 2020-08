Vastasmeeskonna positiivne koroonaproov hoiab Tuleviku meeskonda isolatsioonis

Klubijuhid saatsid Tuleviku esindusmeeskonna ennetavalt isolatsiooni ning jalgpallikooli töö korraldati ümber sel moel, et esindusmeeskonnas mängivad noortetreenerid, kes Nõmme Kalju vastu väljakul käisid, ei puutuks kokku Tuleviku jalgpallikooli lastega.

Kolmapäeval lõplikku kinnitamist leidnud Nõmme Kalju mängija koroonaviiruse diagnoos tähendab, et möödunud nädala laupäeval Viljandi Tuleviku ja Nõmme Kalju kohtumises väljakul käinud 12 Tuleviku mängija isolatsioon jätkub vastavalt terviseameti nõudmistele uue nädala alguseni. Seejärel tehakse mängijatele koroonaproovid ning kui need on korras, võib meeskond treeningutele naasta.