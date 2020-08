Sügise märgid jõuavad pärale: pihlakamarjad muutuvad punasemaks, asjaajamine on taas võimalik, sest kõik ei ole enam puhkusel ja Viljandi üüriturul valitseb metsik lääs. Nii on see aastaid olnud ja üürituru üle kurtmisest on saanud juba traditsioon. Soodsamad korterid lähevad tõepoolest kaubaks, kui mitte tundide, siis päevadega ning kes ees, see mees.