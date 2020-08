Täiskasvanuks saades muutub ajakontseptsioon täielikult. Hommikul alanud tööpäev on juba läbi. Esmaspäevast on märkamatult saanud reede. Augustikuu on lõppemas. Sügis on kätte jõudnud ja lehed kolletavad. Oi, lumi on maas! Head uut aastat kõigile! Jaanipäev on tulemas. Kohe on käes kooli algus.