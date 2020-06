Vahel tundub, et igasuguse isoleerituse, omaetteolemise aeg on läbi ning enam ei eksisteeri mõistet «kauge». Kõik on siin ja praegu, kohe saadaval ekraanil, eetris, paberilgi. See maailm tuleb isegi metsa kaasa. Kõikjal on lakkamatu infovoog ja sellest pääseda pole sugugi kerge.