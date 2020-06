Nakatunu kordusproov oli negatiivne, juhataja süüdistab terviseametit

​Kolmeksi juhataja Leho Haldna kinnitusel polnud ei töötajal ega tema pereliikmetel sümptomeid, kordusproovist terviseamet esialgu keeldus ning esmase proovi alusel pidi ettevõte sulgema terve osakonna ja koju saatma 90 töötajat. Kaheksale Kolmeksi töötajale, kellel polnud mingeid haigusnähtusid, avati haigusleht ja määrati kahenädalane sundkarantiin. Kolmeks pidi terviseameti korraldusel 72 tunniks sulgema kõik olme- ja tootmisruumid, kus esialgu positiivse proovi andnud töötaja oli viibinud, et need täielikult puhastada ja desifintseerida. See otsus puudutas ettevõtte ühte osakonda ja 90 töötajat 160-st.