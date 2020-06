Laadaks kujunenud turupäeval oli keeruline parkimiskohta leida

Meeleolu oli lõbus, väravas rõõmustas turulisi lõõtsamees rahvalike lugudega. «Kui torm on üle läinud ja maa on päikest näinud, siis lendab pääsuke taas kõrgele,» laulis ta. Mehe jalgade juures oli rahakogumiskaabu.

Tomatitaimedel oli lööki

Naeratused olid näol nii müüjatel kui ostjatel. «Tänane turg on nagu laat, päris laatasid ju ei toimu,» kõneles Mustla lähedalt saabunud tomatitaimede ja viinamarjaistikute müüja Taisia Peek Peegi-Kuressaare talust. «Tänavu ostetakse tomatitaimi meeletult, inimesed kardavad vist nälga jäämist. Ohtralt on algajaid kasvatajaid, olen väga palju pidanud selgitama, kuidas tomateid kasvatada tuleb, suu on sellest kõigest juba valus,» pajatas ta muigamisi. «Külgvõrseid ärge näppige, kõik tulevad tomateid täis,» õpetas Taisia Peek üht oma istikut kliendile müües. «Viinamarjaistikuid ostetakse samuti hästi, mul on isuäratavad viljade pildid juures ka,» rääkis Peegi-Kuressaare talu perenaine.