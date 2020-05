REPORTAAŽ Laadaks kujunenud turupäeval oli keeruline parkimiskohta leida

Meeleolu oli lõbus, turuväravas rõõmustas rahvast rahvalike lugudega lõõtsamees. «Kui torm on üle läinud ja maa on päikest täis,» laulis ta.

«Tänane turg on nagu laat, päris laatasid ju ei toimu,» kõneles Mustla lähedalt saabunud tomatitaimede ja viinamarjaistikute müüja Taisia Peek Peegi-Kuressaare talust. «Tänavu ostetakse tomatitaimi meeletult, inimesed kardavad vist nälga jäämist. Ohtralt on algajaid kasvatajaid, olen väga palju pidanud selgitama, kuidas tomateid kasvatada tuleb, suu on sellest kõigest juba valus,» pajatas Taisia Peek muigamisi. «Külgvõrseid ärge näppige, kõik tulevad tomateid täis,» õpetas Taisia Peek üht oma istikut kliendile müües. «Viinamarjaistikuid ostetakse samuti hästi, mul on isuäratavad viljade pildid juures ka,» rääkis Peegi-Kuressaare talu perenaine.

Inglismaalt pärit, aga Viljandis elav Simon Brereton oli turul ostjana. «Tomatid on mul juba varasemast olemas, praegu otsin tšilli- ja kurgitaimi,» kõneles inglane. Ta lisas, et eelmistel suvedel on ta kodumaad külastanud ning taimekasvatusele suurt rõhku ei ole pannud, aga nüüd ju reisida ei saa, seega tegeleb ta tänavu rohkem taimekasvatusega.

Tartumaalt Kambjast oli platsis Maido Tikk suures valikus püsililledega. Eeskujulikult pakitud ja tutvustavate tekstidega kauba juurde rääkis 40 aastat taimi kasvatanud mees asjatundlikku, vahel ka lõbusat juttu. Käharat lehtkapsast müües kinnitas ta, et see on maailma kõige vitamiinirikkam taim, mis muudab sööjat aina tervemaks ning viimaks uuesti beebiks. Käharad lehtkapsad olid väga dekoratiivsed, neid oli mitut sorti, punaste ja roheliste lehtedega. «Muidu olen käinud laatadel, aga nüüd neid ei ole, nii Viljandi turule jõudsingi, viimati käisin siin aastaid tagasi,» kõneles Maido Tikk.

Kõrvallettidel pakkusid rikkalikus valikus ning soodsate hindadega püsilillede ja viljapuude istikuid Lätist Alūksnest saabunud müüjad. Järve talu perenaine Merike Rosenberg Viljandi järve lähedalt müüs lille- ja maitsetaimede istikuid, tema sõnas, et turul on ostmine sel kevadel suurepärane ka nädala sees, aga iseäranis palju ostjaid on ilusa ilmaga laupäevadel. «Kui ingverimündist teed teha, siis see soojendab mõnusasti,» tutvustas ta üht oma hitt-taime.