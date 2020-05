Õppedirektor Ave Matsin ütles, et kooli juhtkond arutab järgmisel nädalal, kuidas täpsemalt sisseastumiskatseid korraldada. «Praegu on vaja kodutöö teha. Kogu aeg olukord muutub ja seega pole me tahtnud midagi väga pikalt ette otsustada,» lausus ta. Kindel on tema sõnul aga see, et katsete sisuline pool ja hindamiskriteeriumid jäävad samaks.