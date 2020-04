Ööpäevaga saadi seitse positiivset proovitulemust. Viljandimaa statistikasse nakatunuid ei lisandunud

Terviseameti pressiesindaja Simmo Saare saadetud pressiteates on kirjas, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis kokku 602 COVID-19 viiruse proovi, millest 1,2 protsenti ehk 7 proovi osutusid positiivseks. Esmaspäeva hommikul vajas haiglaravi 128 inimest, kellest üheksa oli juhitaval hingamisel. Kõige noorem haiglaravi vajaja oli 19-aastane ning kõige eakam 100-aastane. Haiglatest välja kirjutatud on 165 inimest.

Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 40 inimest, kuid möödunud ööpäeva jooksul surmajuhtumeid ei lisandunud.

Rahvastikuregistri andmetel on kuue positiivse proovitulemuse saanud inimese elukoht Harjumaal ja ühel Tartumaal. Harjumaa on positiivsete proovide absoluutarvu poolest nüüdseks esimesel kohal (526), teisel kohal on Saaremaa (520). Saaremaa haigestumise määr on endiselt Eesti suurim, positiivsete proovide arv 10 000 elaniku kohta on 157,1. Teisel kohal on Võrumaa (22,6 positiivset 10 000 elaniku kohta).

Kõige noorem COVID-19 positiivne on vanuserühmas 5–9 ja kõige eakam vanuserühmas 80–84. Kokku on Eestis tehtud 40 930 esmast proovi, nendest 1535 ehk 3,8 protsenti on osutunud positiivseks.