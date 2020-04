Kuu aega eriolukorda. Nalja ja masendust, aga kindla usuga

10. märtsil oli rahandusminister Martin Helme ETV saates «Esimene stuudio» ja rääkis, et me elame teist nädalat majanduskriisis. «Nalja teeb või?» mõtlesin. «Või olen ma midagi maha maganud?» Igal juhul oli see selline kriis, milles ma tahtsin elada. Saatejuht tundus olevat oma küsimustega enam-vähem samal arusaamisel kui mina. Esimese koroonasse nakatunud iraanlase Eestisse jõudmisest oli möödas kaks nädalat. Kuskil Tallinnas avastati ühest koolist koroonapositiivne. Kõik lapsed saadeti koju ning kogu hoone desinfiteeriti.