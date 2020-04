Ööpäevaga lisandus 51 positiivset koroonaviiruse proovi. Viljandimaal üks nakatunu juures

10. aprilli hommikul vajas Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 138 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 93 inimest. Viimase ööpäeva jooksul uutest COVID-19 tõttu surnud inimestest ei teatatud, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 24 inimest.