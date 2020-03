Kalakaamera näitab Võrtsjärves kudevate haugide elu

«Seda, et järv on terve talve kogu ulatuses jäävaba, ei ole teadaolevalt enne juhtunud,» ütles maaülikooli kalateadlane Ain Järvalt pressiteate vahendusel. «Lühiajaliselt oli järve lõunaosa jäätunud vaid detsembri esimestel päevadel.»

Haug on juba kudenud

Järvalt lisas, et nagu on öelnud kutselised kalurid, kes mõne mõrraga veebruaris ja märtsi esimeses pooles Võrtsjärvel püüdsid, oli enamik hauge ära kudenud juba 15. märtsiks.

Kudemisaegne haugipüügikeeld kehtib Võrtsjärvel 15. märtsist 15. aprillini. Viimastel aastatel on seda ajutiselt pikendatud aprilli lõpuni. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus märkis, et tänavu läheb ilmselt teisiti.

«Ütleme nii, et Võrtsjärves ja tegelikult ka mujal Eestis on sel aastal klimaatiline eriolukord ning püügikeeldu haugide kudemise kaitseks Võrtsjärvel nii kauaks tarvis ei ole,» lausus Tuus.

Ta nentis, et muutused on keskkonnas selgelt tunnetatavad ja seetõttu tuleb ka püügireegleid nendega kohandada. Tema sõnul tasub arutada, kas kehtestada Võrtsjärvel ja teistel väikeveekogudel ühtne haugipüügi keelu aeg. See teeks näiteks harrastuspüüdjate elu palju lihtsamaks, sest praegu peavad nad eri veekogudel silmas pidama nelja erinevat keeluaega.