Koroonaviirus on keeranud meie elu pea peale. Need, kellel veel tööd on, töötavad kodus ning argirutiinist pole alles enam haisugi. Ent hoolimata valitsuse, eri ametite, arstide, ajakirjanduse ja ka nii-öelda arvamusliidrite üleskutsest püsida koduseinte vahel, on tänavatel, poodides, mänguväljakutel ja mujalgi palju inimesi. Miks?