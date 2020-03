Toiduliit kinnitab, et toidutööstustel on lähikuudeks varud tagatud

«Paaniliseks toidukaupade varumiseks ei ole täna mingit põhjust. Eesti omavarustatuse tase on suhteliselt kõrge. See tähendab, et suur osa toorainest on meil omamaine ning tootjatel on olemas ka piisav varu, et tagada värske toodang iga Eesti elaniku toidulaual,» ütles Potisepp.

”Küll aga on toidukaupade suuremahuline varumine tekitanud olukorra, kus kaupa ei suudeta nii kiiresti toota ja kauplusesse tarnida. Loodame siinkohal heale koostööle ja mõistvale suhtumisele nii kaubanduse kui tarbijate poolt,» ütles Potisepp. «Kõik tootmised töötavad praegu täistuuridel ja meie ettevõtetel on niipalju vastutustunnet küll, et ennekõike tagada koduriigi elanike toiduainetega varustamine. Kui parajasti ei peaks ka olema letil lemmiktoodet, siis on see seal peatselt kindlasti tagasi ning õnneks on meil ka väga lai tootevalik, mis võimaldab sobivaid alternatiive leida. Seega nälga keegi kindlasti ei jää.»

Kõigis toidutööstustes on tulenevalt seadusest kõrgendatud hügieeninõuded kasutusel. Lisaks on ettevõtted ära jätnud välisreisid, mis võiksid nende töötajate heaolu kahjustada. Samuti on kehtestatud piirangud võõraste sisenemisel tootmisettevõtetesse. «Meie kõige suurem mure on, kuidas tagada töötajate ohutus,» toonitas Potisepp.

«Valitsuse suunal on eelkõige oluline sõnum, et oleks tagatud kaupade vaba liikumine Euroopa Liidu siseselt, üleriigiline ligipääs kõigisse asulatesse kaupade transpordiks ning kaupluste lahtiolek,» ütles Potisepp.