Tellijale

Linnavalitsuse seisukoht, et linna südames, vanas ja väärikas, võiks asuda midagi sama väärikat ja esinduslikku, on igati arusaadav. Seda eriti kesklinna ning Vabaduse platsi tänapäevastamise plaanile mõeldes. Tervitatav on ka see, et linn ei jahi kõige suurema rahapaki pakkujat, vaid otsib pigem hea ideega rentnikku.