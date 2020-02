Kauplusest varastati käekell

Politsei pressiesindaja Ragne Keiski läkitatud pressiteates on kirjas, et üleeile keskpäeval varastati Leola tänava kauplusest Suunto käekell, millega tekitati poele kahju 500 eurot. Prokuratuuri avalike suhete juhi Olja Kivistiku sõnul on kriminaalmenetlus alles algusjärgus ning seetõttu midagi lisada ei saa.