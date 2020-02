Pärimusmuusikud korraldavad rahvaluule arhiivi toetuseks kontserdi

"Meie, see tähendab muusikud, luuletajad, loojad, teadlased, õpetajad, pärimushuvilised ja pärimusmuusika keskus, peame Eesti Rahvaluule Arhiivi ülioluliseks. Seda on meile vaja meie töödes, tegemistes ning püsimajäämisel. Me pole poliitikud ega teadusraha jagajad. Oleme loojad ning väljendame oma seisukohta ja tahame, et meiega arvestataks. See on ka toetuskontserdi mõte ja põhjus," annavad kontserdi korraldajad teada.