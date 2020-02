Sakala keskuses avatakse loodusvaadete näitus

Sakala keskuse edastatud pressiteates on kirjas, et Jane Remmi näitus mõtestab loodus- ja inimvaate vahelisi mõjusid. Suuremõõtmelistel fotorealistlikel maalidel on kujutatud võsastunud alasid, varemeid, arendusi ja kände. Need maastikud viitavad küsimustele, kuidas me kujundame loodust, kuidas loodus sellele vastab ning kuidas me omakorda looduse vastust tajume.