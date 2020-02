Tellijale

"Väga paljud poisid on astunud sügisega võrreldes kõva sammu edasi," nentis treener Tauno Lipp. "Seda ei näita ainult mängupilt, vaid ka tulemused. Hea meel on selle üle, et uuel aastal on treeningugruppi lisandunud palju uusi poisse, kes said kohe ka mängupraktikat ja esimesed võidud."