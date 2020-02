Õhtu peaesinejaks on räppar Säm. FOTO: Michele Teder

Viljandi koolinoored korraldavad reedel Lennukitehases peo, et koolides sõbrapäeva tähistamise järel ühiselt lõõgastuda ning üksteisega tutvuda.

Peo korraldaja Karl Erik Heinsoo ütles pressiteate vahendusel, et enamasti on peod mõeldud täisealistele, aga temal tekkis mõte teha üks pidu 13–19-aastastele.

«Reedene pidu on vajalik selleks, et ühendada Viljandi koolide noori, et nad edaspidi leiaksid ka ise võimalusi, kuidas koos teha vägevaid asju,» märkis ta.

Peo korraldusmeeskonnas löövad kaasa Viljandi koolide õpilased. Noored on mõelnud õhtu sisustamiseks ideid ja leidnud sponsoreid. Õhtu peaesineja on räppar esinejanimega Säm, kelle üks lugu on jõudnud Raadio2 aastahiti hääletusel Eesti 40 parema loo sekka.

Lisaks on kavas tantsuvõistlus ja BMX-ratturite demonstratsioonesinemine. Õhtu jooksul saavad kõik soovijad endast teha fotoautomaadis pilti.

Viljandi avatud noortetoa juhataja Tiina Tart ütles, et noortetuba toetab noorte algatusi ning loodetavasti viivad sõbrapäevapeo korraldajad ellu ka oma järgmisi ideid.

«Tore on näha, et peo korraldusmeeskonnas on esindatud on peaaegu kõik Viljandi koolid,» lisas ta. «Noored on väga lennukate ideedega ja julged otsima toetajaid.»