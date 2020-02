Tellijale

Seksuaalne kimbatus

Lugeja saab osa sellest, kuidas Anaïs Nin astus seksuaalse eneseavastuse rajale ning elas nii värvikat ja mitmekihilist seksuaalelu, et see ajaks isegi tänapäevastel seltskonnaajakirjanikel kulmu kipra. Samas on Nin Milleri vastand, mis puudutab autobiograafilist päeviku- või mälestuskirjandust. Miller on toores, Nin on küps.