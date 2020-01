Tellijale

Žürii esimees Johan-Kristjan Konovalov sõnas pildi kohta, et see on klassikaline Viljandi vaade ja väga ilusti komponeeritud. "Fotograafia on ju tegelikult valguse kunst, ehk siis otsid pimedusest valgust ja selle pildi peal tõuseb valgus tõesti pimedusest esile," lisas ta.

Žürii esimehe sõnul mõjus pildi puhul see, et seda võib tõlgendada mitmeti. Ühelt poolt tõi ta välja soojuse ja selle, et pildil olevad majad justkui ootaksid kedagi koju. "Ma arvan, et me kõik viljandlastena võime sellega suhestuda, et Viljandi on meile kodune ja soe paik," ütles Konovalov.