Sõna zombie ilmus inglise keelde alles XIX sajandi alguses ning selle juured on Aafrika ja Haiti müütides ja traditsioonides. Haiti folklooris on zombi kurja nõia või nekromandi elluäratatud surnu, kes on täielikult oma looja kontrolli all. Et Haiti ajalugu on masendav, on masendav ka kõik zombidega seotu: kohalikud orjapidajad hirmutasid Aafrikast toodud orje sellega, et kui nad enesetapu teevad, saab neist pooliku hingega elav nukk.