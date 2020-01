Tellijale

24-aastane Miilen on kindel, et Micelli annab võistkonnale lisaindu. «Välismaa treenerit ­oodati ning usun, et nii nagu Gianni Crețu tõi meestekoondisesse värskust ja uut lähenemist, nii saab Lorenzo Micelli (pildil) käe all naistekoondis teistmoodi hingamise. Olen itaallasest treeneri käe all mänginud, minule nende stiil ja käekiri meeldivad. Lisaks ei saa alahinnata kontakte ja sidemeid, mis neil Euroopa võrkpallimaailmas on.»