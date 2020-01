Tellijale

Kaheldav on aga, kas linna ilutulestikust loobumine ikka ohutuse-eesmärki täidab. Sellel teevad tulevärki ju spetsialistid ning võimalus, et keegi viga saab, on minimaalne. Seevastu väljaõppeta inimesed võivad omal käel rakette lastes tekitada väga ohtlikke olukordi.