Kõik Viljandi haigla eriarstide vastuvõtud on leitavad üleriigilisest digiregistratuurist

Üleriigiline digiregistratuur on eriarsti vastuvõtuaegade broneerimise lahendus, mis võimaldab broneerida, tühistada ja muuta eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikides selle lahendusega liitunud tervishoiuasutustes. Eriarstide vastuvõtud, mille puhul on vaja saatekirja, on seal nähtavad vaid siis, kui on olemas saatekiri, või kui eriarstil on avatud tasuline vastuvõtt.