Suure-Jaanis peeti esimene ujumisvõistlus

«Suures osas on need Toivo Grosbergi endised sõbrad ja konkurendid, aga on ka uusi tulijaid ja lapsi,» rääkis 25 meetri pikkuses kolme reaga basseinis peetud võistlusest Grosbergi tütar Hele Saareoks. Vanim osaleja oli 88-aastane Tõnu-Feliks Sau Tallinnast. Noorimad osalejad olid aga 10–11-aastased lapsed.