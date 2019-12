Viljandist ärandatud auto leiti Võistrest

Politsei pressiesindaja Kerly Virgi saadetud teates on kirjas, et 19. detsembri hommikul avastati, et Viljandist Suur-Kaare tänava eramu eest on ärandatud sõiduauto Land Rover. Auto leiti politsei kinnitusel samal päeval Viljandi vallast Võistre külast. Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Kauri Sinkeviciuse sõnul on juhtunu uurimiseks alustatud kriminaalmenetlust. Seni ei ole kahtlustatavana kedagi üle kuulatud. "Kõik täiendavad üksikasjad on veel selgitamisel," lisas ta.