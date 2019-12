Karksi-Nuia kultuurikeskuses algab kell 19 jõulupidu. Piletid on väljamüüdud.

Karksi-Nuia kultuurikeskuses algab kell 19 jõulupidu. Tantsuks ansamblid Hea Story ja L’Dorado, esineb tantsugrupp Showmakers kabaree ja man-power show'ga. Kavas on maagiline fotopeegel, jõuluvana, üllatused. Pilet eelmüügist 15 eurot, kohtade arv on piiratud. NB! Üritus on välja müüdud.