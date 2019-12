Kas veerida pakendilt väikest kirja või nuusutada? Selles on küsimus

Säilimisaega kontrollivad peaaegu pooled vastajatest alati ning pisut vähemad ütlesid, et see, kas säilimisaega kontrollitakse, oleneb suuresti toidust endast. "Kõlblik kuni" märkega toodete puhul ei käitu tarbijad ühtmoodi. Liha kontrollitakse põhiliselt lõhna järgi, samas piimatooteid säilimisaja järgi. Võrreldes eestikeelse elanikkonnaga tunneb muukeelne elanikkond oluliselt vähem märke "parim enne" tähendust.

Üldiselt näitavad uuringutulemused, et tarbijate teadlikkus hügieenist on üsna hea, kuid seda tuleks kindlasti parandada, seda näiteks kätepesus ja ristsaastumises, et inimesed oskaksid toidu valmistamisel järgida õigeid võtteid, millega kaitsta enda ning oma lähedaste tervist. Alati kasutab küpsetamata liha- ja kalatoodete jaoks muust toidust eraldi lõikelaudu vaid 32 protsenti vastajatest. Muukeelne elanikkond on usinam käsi pesema. Samuti selgus uuringust, et naised on meestega võrreldes hoolsamad kätepesijad.