Vestlusõhtul astuvad publiku ette Vilma Luik ja Kadri Lepp

Novembris tähistas Vilma Luik oma 60. sünnipäeva. Ugala perega ühines ta kohe pärast lavakunstikateedri lõpetamist ning on Ugala ridadesse kuulunud alates 1982. aastast ehk 37 aastat.

Oktoobris selgusid Eesti Teatri Agentuuri 2019. aasta näidendivõistluse võitjad. Žürii otsusel anti välja esimene, teine ja kaks kolmandat preemiat ning kaks näidendit tõsteti esile äramärgituna. Ugala publikule on üks esiletõstetud näidendi autoritest vägagi tuttav. Äramärgitud näidendis “Astridi valss” loob Kadri Lepp žürii sõnul tundliku mitmeplaanilise pildi väikelinna elust, kus argielu poeesias sulanduvad igatsus, huumor, valu, eneseiroonia ja see, mida on kõige raskem välja öelda.