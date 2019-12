Tellijale

Kui Tartu ülikool otsustas umbes seitse aastat tagasi Viljandist akadeemia suurima, umbes 300 tudengiga infoõppeosakonna Tartusse kolida, kaasnes sellega kinnitus, et regionaalse kõrghariduse tulevik on helge, see on üksnes kulude optimeerimine ning akadeemia õpilaste arvu kahanemisega kannatada ei saa. Praegu võiks öelda, et akadeemia eelarves laiutab üks infohariduse osakonna suurune auk, mille täitmiseks ei taheta isegi labidat anda.