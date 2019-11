Ugalas saab näha Tartu kunstniku loomingut

Ugala lähetatud pressiteate järgi on teatri suure saali jalutusruumis eksponeeritud viis permanentmarkeriga poolläbipaistvale plastile tehtud suureformaadilist joonistust, millest igaüks kannab oma karakterit. Eri tiheduse ja suundadega joontest tekkivad tekstuurid haaravad vaataja pilgu ja loovad kahemõõtmelisel pinnal liikumise ja ruumi illusiooni. Joonistused on valminud tänavu suvel ja sügisel.

"Hea meel on selle üle, et Ugala galerii seintel on seekord midagi täiesti teistsugust kui seni nähtud," ütles teatri majakunstnik ja galerist Eve Valper. "Väga lihtsa vahendiga, ainult markerijoonega on loodud igasse pilti nüansirikas maailm, mis oleks justkui abstraktne, aga laseb aimata ka inspiratsioonilähteid meid ümbritsevast maailmast. Pilte ühendab teatav meditatiivsus, nii lähedalt kui ka kaugelt vaadates on midagi avastada. Mulle oli rõõmsaks avastuseks, et ise monumentaalsena mõjudes toovad joonistused Ugala galerii valguse ja avaruse võimsalt esile."

Keldrifuajee seintel ripuvad 2013.–2019. aastani valminud kollaažid, mille kohta ütleb Valper, et need on palju intiimsemad tööd, kus vaataja peab hakkama nii-öelda ridade vahelt lugema ja mõttes pilti kokku panema. "Mulle avaldab muljet, millise eeltöö on kunstnik ära teinud. Ta broneeris näitusepinna enam kui aasta ette ja mõtles peensusteni läbi, millised tööd neile seintele jõuavad. Esialgu jäi mulle koguni mulje, et joonistused valmisid spetsiaalselt Ugala galerii jaoks – nii hästi sobivad need sellesse ruumi."