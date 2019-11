Tellijale

Kaks nädalat tagasi rääkis Algis Martsoo, et suurvesi on üksnes Tõramaa luhal ning mujalt seda otsida ei maksa. Nüüd aga lainetavad juba metsaalused, kraavid on ­ääreni täis ja Karuskose rippsilla põhi käib vastu vett.