Motokrossipere lugu jõuab viimast korda lavale

Loo keskmes on motokrossist läbiimbunud Eesti perekond, kelle elu pööratakse pea peale, kui ühel päeval saabub teade, et neilt tahetakse võtta maad ja metsad ning nende armsale krossirajale ehitada mingit kummalist, tervet Euroopat läbivat suurt toru. Pereema sel ilma võitluseta juhtuda ei lase ning ta sunnib ka oma motoässast poega Eestisse naasma. Sellel külaskäigul võivad aga olla ohtlikud tagajärjed. Kui euroametnike ja vallajuhtidega tüli norida, võib kergesti juhtuda, et perekonna vanad saladused kistakse päevavalgele.