Viljandi vallavalitsus on otsustanud maha müüa neli riigilt tasuta saadud elektriautot Mitsubishi i-MiEV. Vallavanem Alar Karu sõnul seisneb põhjus selles, et need seitse aastat sotsiaaltöötajate kasutuses olnud sõidukid on amortiseerunud. "Aeg teeb oma töö. Need autod on nii kaua kasutuses olnud, et varsti peaksime hakkama nende akusid vahetama," tõdes ta.