Kaubamärgi Elron all tegutsev aktsiaselts Eesti Liinirongid annab teada, et Kiisa jaamas tehtava remondi tõttu on Tallinna ja Kohila vaheline raudteelõik laupäeva hommikust kuni pühapäeva lõunani rongiliiklusele suletud ning seetõttu on vajalik sel lõigul kasutada asendusbusse.