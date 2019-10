Välisministeeriumi riikliku protokolli osakonna peadirektor Lauri Bambus ütles pressiteate vahendusel, et see on kord aastas aset leidev informaalne üritus, mille kestel käiakse külas Eesti maakondades. Seekord on sihiks Viljandimaa.

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov ütles, et Viljandimaale tuleb 36 külalist, neist 22 on suursaadikud Türgist, Venemaalt, Moldovast, Brasiiliast, Hollandist, Rumeeniast, Tšehhist, Hispaaniast, Lätist, Hiinast, Poolast, Valgevenest, Iirimaalt, Soomest, Rootsist, Ukrainast, Ungarist, Saksamaalt, Austriast, Prantsusmaalt, Kreekast ja Jaapanist.

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles pressiteates, et suursaadikute külaskäik on Viljandile tähtis, sest aitab laiemalt tutvustada siinsete ettevõtete ja kultuuriasutuste potentsiaali.

«Suursaadikud on need inimesed, kelle abiga saavad teoks paljud rahvusvahelised projektid, olgu need ettevõtete kokkulepped või välisartistide külaskäigud. Seepärast on mul hea meel, et saame korraga suurele hulgale saadikutele Viljandit tutvustada,» lisas linnapea.