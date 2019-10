Lilled ja kommikarp

Teile meeldib muusika ja olete laulupeol saanud võimsaid elamusi ning mõtlete, mis oleks, kui läheks koorijuhiks õppima. Te olete laulnud karismaatiliste ning teid mõjutanud dirigentide käe all. Samas olete kõrvalt näinud, kui keeruline see töö on, ja uurinud, kas selle tööga elab ära, saate aru, et see pole võimalik. Te tahate ju ka perekonda ja turvatunnet. Me kõik tahame. Eriti kui kõik uksed on veel valla. Et teil pea lõikab, võitegi õppida midagi mõistlikumat, kindlamat. Te loobute. Või kui jätkate, siis põrkute selle küsimusega taas, kuid hoopis uues valguses, muusikaakadeemiat lõpetades.

Lõpuks ometi saate teha seda tööd, mille nimel olete pikalt vaeva näinud ning lapsena õues puhkamise ja mängimise asemel harjutusklassis higistanud. Jaa, teid kutsutakse tööle, sest koorijuhte on vähe ning tööd on palju. Keegi teie palgast rääkida ei taha, ometi on teil raha vaja, et iseseisvat elu alustada. Võtate julguse kokku ning uurite seda ise tööandjalt. Teile pakutakse palka vahemikus 50–100 eurot kuus. Terve teie senine elu käib silme eest läbi. Peaaegu 20 aastat muusika õppimist ja enese arendamist, unistus ka kunagi särasilmselt noori innustada ja õpetada, mõelda põnevaid kavu, korraldada lõbusaid laagreid ja reise, mis jäävad elu lõpuni meelde, uurida kirglikult meie tõeliselt vägevate heliloojate elulugusid ja loomingut ...

Nüüd hakkab meenuma, et kuigi su muusikaõpetaja oli alati heatujuline ja nakatav, olid tema silmad kuidagi nukrad ja väsinud ning kortsud tema näos aina süvenesid. Iga kontserdi lõpus sai ta lilled ja kommikarbi ... See aga oligi tema ainus palk. Te loobute. Või kui jätkate, otsige endale mõni teine töö, sest kollektiivi juhtimine on teie hobi.

90 PROTSENTI koori- ja tantsujuhtidest ning orkestridirigentidest teeb kollektiivi juhtimise kõrvalt mõnda muud tööd. See tuli välja Praxise värskest ­uuringust. Ei, see ei tähenda, et tööd ei ole või neil oleks hirm, et varsti neil tööd ei ole. Tõtt-öelda nad tunnevad, et nende vaeva ja tegemisi isegi hinnatakse – hindavad osalejad, tööandja ja ka kohalik omavalitsus –, aga selle eest lihtsalt ei maksta. Sest nad saavad ju lilled ja kommikarbi.

Tõepoolest, kui vaadata kollektiivi juhi kontakttundide arvu ehk seda, mitu tundi ta reaalselt nädalas proovi teeb, võib kokku tulla vaid kaks-kolm tundi, ent siia lisandub nootide otsimine ning sageli ise seadete tegemine, sest koosseis vastab harva ideaalile ja muutub sageli.