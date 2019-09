Karu tikub mäe otsa

Vaevalt et Andres Karu aastate eest Viljandi kultuurikolledžisse astudes oskas aimata, et ta kunagi mööda planeedi kõrgemaid mägesid hakkab turnima. Tõsi, geneetiline soodumus saarlasest näitlejahakatisel siiski oli. Nimelt on tema isa omal ajal suure Nõukogude Liidu avarused risti ette löömata (no nii lihtsalt südikamate kohta öeldakse, mehe usulist tausta ma ei tea) läbi seigelnud ning oma järelkasvule neist seiklustest põnevaid lugusid rääkinud. Kui selline paps ei nakata, siis milline üldse, eks ole.